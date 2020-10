쌍용차, 9월 내수 판매 전년비 13%↑…수출은 반토막

내수 8208대·수출 1626대 등 총 9834대 판매

[아시아경제 김지희 기자] 쌍용자동차는 지난 9월 내수 8208대, 수출 1626대 등 총 9834대를 판매했다고 5일 공시했다. 내수 판매는 전년 동기 대비 13% 증가했으나, 수출은 46% 급감하면서 전체 판매는 4.4% 줄었다.

먼저 내수판매는 온·오프라인 대상 판촉활동 확대를 통해 전달 대비 20.8% 증가했다. 지난 7월 이후 두 달 연속 증가세다. 특히 렉스턴 스포츠 다이내믹 에디션 등 3개의 스페셜 모델이 언택트 마케팅 활동에 힘입어 회복세를 이끌었다. 렉스턴 스포츠는 지난달 1511대를 기록하며 전년 대비 약 2배, 전달보다는 약 3배 가까이 판매가 늘었다.

수출은 주요시장의 경제 활동 재개에 따라 지난 6월 이후 3개월 연속 전달 대비 증가세를 이어갔다. 다만 지난해 같은 기간과 비교하면 여전히 절반 수준에 그치는 모습이다.

쌍용차 관계자는 "지난달 실적은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에도 불구하고 공격적인 판촉 활동에 따른 내수 확대와 해외시장의 점진적인 회복세에 힘입어 전월 대비 22.5% 증가했다"고 말했다.

쌍용차는 코로나19의 장기화에 따라 위축된 수출시장 회복을 위해 온라인 론칭 등 비대면 채널을 확대하는 한편 글로벌 네트워크 재정비를 통해 포스트 코로나 시장에 대비하고 있다. 지난달 28일 사전계약에 들어간 티볼리에어 모델을 시작으로 G4 렉스턴 부분변경 모델 등 신제품 출시와 함께 판매를 지속 확대해 나갈 계획이다.

