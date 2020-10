[특징주]엠아이텍, 질환 치료 약물 내뿜고 체내서 분해되는 '꿈의 스텐트' 국책과제

[아시아경제 박형수 기자] 엠아이텍 엠아이텍 179290 | 코스닥 증권정보 현재가 4,830 전일대비 565 등락률 +13.25% 거래량 13,112,486 전일가 4,265 2020.10.05 12:24 장중(20분지연) 관련기사 [공시+] 엠아이텍, 상반기 영업이익 30억… 전년대비 57%↑엠아이텍, 주당 50원 현금배당 결정[공시+]엠아이텍, 2년 연속 현금배당 결정 close 이 국책과제 수행기관으로 선정됐다는 소식에 강세다. 약물을 방출하고, 인체 내에서 생분해되는 새로운 스텐트를 개발한다는 계획이다.

5일 오전 11시40분 엠아이텍은 전 거래일 대비 20.98% 오른 5150원에 거래되고 있다.

이날 엠아이텍은 범부처의료기기연구개발사업단이 주관하는 '범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업'에 최종 선정됐다고 밝혔다. 분당차병원, 한국섬유개발연구원, 한국과학기술연구원과 함께 과제를 수행한다. 4년 6개월동안 약 54억원을 지원 받는다.

차의과학대학교 분당차병원 소화기내과 권창일 교수, 한국섬유개발연구원 손준식 박사, 한국과학기술연구원 정윤기 박사, 엠아이텍 김규석 책임연구원 연구팀은 2020년 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 중 소화기계 고기능성 스텐트 연구 과제에 최종 선정됐다.

고기능성 소화기계 스텐트 개발 과제에 선정된 분당차병원 권창일 교수 연구팀은 세계 최초 다중층 약물방출 생분해성 스텐트 개발 및 식약처 허가를 위한 임상연구를 진행할 예정이다.

분당차병원 소화기내과 권창일 교수는 이번 사업의 1단계 주관기관 총괄책임자로 대동물시험 및 연구 개발을 지휘하한다. 한국섬유개발연구원 손준식 박사팀은 세계 최초 다중층 약물방출 생분해성 섬유를 개발하게 되며, 한국과학기술연구원 정윤기 박사팀은 다중층 약물방출 생분해성 섬유 스텐트의 약물 방출 제어 및 생체기능성 적용 효능을 연구하게 된다.

엠아이텍은 2단계 주관기관으로 생분해성 섬유 스텐트의 개발 및 임상시험을 담당하며, 임상시험은 대한췌장담도학회 소속 10여개 대학병원에서 수행하게 된다.

국책 사업은 기존 소화기계 스텐트 단점을 극복하고 장점을 지니는 가장 이상적인 스텐트를 개발하는 것이다.

한국섬유개발연구원에서 개발한 섬유는 생분해 기간을 완벽히 제어할 수 있다. 다중층으로 약물을 혼합하는 기술은 기존 제품들이 극복하지 못한 장기간의 지속적 약물 방출을 실현할 수 있는 핵심 기술이다. 연구팀에 의해 개발되는 제품은 국산 소화기계 스텐트의 해외 수출에 기여할 것으로 보인다.

단점을 극복한 약물 방출 생분해성 스텐트는 일정 기간이 지나면 체내에서 분해돼 제거할 필요가 없다. 치료 약물을 국소적으로 약물을 방출시킬 수 있는 기능을 갖게 되는 가장 이상적인 스텐트를 개발하는 것을 목표로 한다.

박진형 엠아이텍 대표는 "연구를 계기로 향후 대한췌장담도학회와 지속적인 협력 및 임상시험으로 생분해성 스텐트의 연구 개발 범위를 넓혀갈 것"이며 "글로벌 네트워크를 통해 전 세계에 공급할 계획"이라고 밝혔다.

