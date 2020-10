국가산단 입주한 뒤 '부동산 세금포탈' 불법행위…5년간 228건

세금 탈루액 파악조차 못해…벌금형 47건에 불과

국세청과 사업자 정보 공유사례 5년간 2건뿐

강훈식 "담당부처 관리 부실..불법행위 엄단해야"

[아시아경제 김보경 기자] 국가산업단지에 IT기업으로 입주한 뒤 실제로는 부동산임대업을 하면서 세제 혜택을 받는 등 산업단지를 이용한 불법행위가 5년간 228건 적발됐다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 강훈식 더불어민주당 의원이 5일 한국산업단지공단으로부터 제출받은 '최근 5년간 산업단지 내 불법행위 현황'에 따르면 2015년부터 2020년 8월까지 산단공 관리 대상 65개 단지 중 23개 단지에서 228건의 불법행위가 적발됐다.

A회사는 서울디지털산업단지에 여성의류 제조업으로 입주했다. 이후 사무실을 83개로 쪼개 유령법인들에게 재임대했다. 이 유령법인들이 강남 등 과밀억제권역에 아파트를 구입한 뒤 취·등록세를 감면받도록 중개했다.

산업단지 내 법인은 직원 주거용 부동산을 구입하면 취득세가 감면되는 점을 악용해 '부동산 세금포탈 브로커'로 활동한 것이다.

B사는 경영컨설팅업으로 등록해 서울디지털산업단지에 입주한 뒤 자기 사무실에 법인사업자로 등록하면 세금탈루가 가능하다고 공개 광고를 하던 중 적발됐다.

C사는 지식산업센터 내 공장에 소프트웨어 개발업을 영위한다고 등록하고, 등록과 달리 오피스텔 분양사무소 운영업자에게 임대하다 적발됐다.

산업단지는 산업 육성과 지역경제 활성화를 위해 세제·금융지원, 인·허가 및 행정절차 지원 등의 혜택을 주고 있다. 그러나 주무 부처인 산업통상자원부와 관리 주체인 산단공의 역량 부족으로 인해 불법의 온상이 되고 있다고 강 의원은 지적했다.

산단공은 불법행위 228건을 적발해 110건은 수사기관에 고발하고 118건은 지자체에 과태료를 부과하도록 통보했다. 고발된 110건 중 47건은 벌금형 이상의 처분을 받았다. 과태료 부과 대상 중 94건은 과태료가 정상 부과됐지만, 개인정보 부족 등을 이유로 부과조차 못한 사례만 24건에 달했다.

강 의원은 산업부와 산단공에 산업단지 내 법인의 과밀억제권역 부동산 구매 현황과 그에 따른 지방세 포탈 현황을 문의했으나, 양 기관으로부터 "해당 현황은 파악하고 있지 않다"는 답변을 받은 것으로 전해졌다.

이 같은 불법행위를 효율적으로 적발하기 위해 산업부와 산단공이 사업자 등록 및 휴폐업 정보를 국세청과 공유할 수 있도록 하고 있다.

하지만 지난 5년간 실제 정보를 공유한 사례는 단 2건에 불과했다. 65개 산업단지 중 서울디지털산업단지 한 곳에만 입주기업이 1만3946곳에 달하는 점을 고려하면 사실상 관리가 불가능한 것이다.

강 의원은 "산업단지는 소규모 제조 공장, IT, 지식산업 벤처의 인큐베이터로 기능하도록 각종 혜택을 주었지만 담당 부처의 관리 부실 속에 불법의 온상으로 전락했다"고 지적했다.

이어 "산업부는 산하기관의 책임으로 손 놓고 있을 것이 아니라 국세청과 적극 정보를 공유하고 적발 이후 경찰과 검찰, 지자체와 긴밀한 협력체계를 구축해 불법행위를 엄단해야 한다"고 촉구했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr