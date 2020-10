서울교육청, 2021학년도 고입전형 온라인 종합설명회 실시

입학전형 기본계획·후기고 전형 안내 등

개인별 진학 상담 서울진로진학정보센터 통해

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청은 2021학년도 고등학교 입학전형 온라인 종합 설명회를 실시한다고 5일 밝혔다.

온라인 종합설명회는 중학교 3학년 학생과 학부모 누구나 안내 받을 수 있다. 영상 주제는 ▲ 2021학년도 고등학교 입학전형 기본계획 ▲ 교육감 선발 후기고 전형 안내 ▲ 특성화고·마이스터고 전형 안내 ▲ 외고·국제고·자사고 자기주도학습 전형 안내다.

첫 번째 영상은 전체 고등학교 입학전형에 대하여 기본계획을 바탕으로 종합 설명을 하고, 그 외 영상에서는 학교 유형에 따라 전형별 상세 내용을 설명한다. 각각의 영상은 학교 유형에 따른 교육과정, 진로·진학 특징, 전형일정, 자주 묻는 질문 등으로 구성됀다.

개인별 진학 상담이 필요한 학생 및 학부모는 서울진로진학정보센터의 고입 진로진학 온라인 상담에서 도움을 받을 수 있다. 카카오톡 '서울교육콜센터'친구 추가를 통해 고입 문의 콜센터도 이용 가능하다.

2010학년도부터 시작한 고교선택제 실시 이후 현재까지 빈도수 높은 질의응답과 새롭게 바뀐 제도 및 지침 등을 반영한 '학부모용 Q&A 사례집'을 처음 제작해 배포된다. 업무 담당자용 매뉴얼(책자 및 영상)과 중·고등학교 학교군도를 처음 제작해 고입 전형과 관련한 교육현장의 업무경감을 지원할 예정이다.

온라인 종합설명회 영상 및 자료는 서울특별시교육청 홈페이지, 서울고교홍보사이트 하이인포, 서울특별시교육청 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 학교별 온라인 가정통신문에서도 연결 가능하다.

