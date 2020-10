주호영 "김종인·안철수, 밀고 당기기 측면 크다"

“安, 대선 생각한다면 당에 일찍 들어와야”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 4일 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 안철수 국민의당 대표 간 신경전에 대해 "밀고 당기기의 측면이 크다고 본다"고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 기자단 오찬 간담회에서 "(내년) 선거를 앞두고 국민의당 쪽에서 당 대 당 통합을 주장하며 지분 요청하려는 것을 사전에 끊으려는 것"이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 "김 위원장의 말은 안 대표가 (후보가 되는 것이) 절대 안 된다는 것이 아니라 후보를 할 것이라면 당에 들어와 경선을 치르라는 의미"라며 "안 대표 쪽에서는 야권 단일화를 원하겠지만 김 위원장이 그렇게 만들어주지 않을 것"이라고 밝혔다.

주 원내대표는 "안 대표가 꼭 서울시장 후보가 돼야 한다고 말하는 것이 아니다"라며 "대선을 생각한다면 조금이라도 당에 일찍 들어오는 게 좋을 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr