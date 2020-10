[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 광주방향 지리산휴게소는 전문 방역업체에 위탁, 시설 안팎에 대대적인 소독작업을 벌이고 있다고 4일 밝혔다.

이번 방역 작업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 확산을 차단하기 위해 마련된 정부와 한국도로공사의 추석 연휴 방역대책에 따른 자체 투자 사업이다. 광주방향 지리산주유소는 고객들의 왕래가 적은 아침 시간대를 이용해 모든 건물 안팎에서 전문 방역업체의 위탁 방역작업을 실시했다.

박윤석 휴게소 소장은 "추석 연휴 실내 좌석 취식 금지 방침과 관련, 방문객들이 많은 불편에도 직원들의 안내에 적극 호응해 주시고 있는 데 대해 감사의 말씀을 드린다"면서 "코로나19 감염으로부터 철저히 차단된 휴게소 환경을 유지하는 데 최선을 다하고 있다"고 전했다.

