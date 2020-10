속보[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 4일 일부단체가 한글날 집회를 계획하고 있는 것과 관련 "집회를 준비중인 단체에서는 공동체의 안전을 위해 불법집회 시도를 즉각 중단해 주시기 바란다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "(개천절에 이어 한글날에도) 정부는 국민의 생명과 안전을 위해 허용하지 않을 방침"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "개천절인 어제는 다행히 서울 도심에서 대규모 집회는 열리지 않았고, 일부 소규모 차량집회도 큰 마찰없이 마무리됐다"며 "불법집회 차단과 빈틈없는 현장관리에 총력을 다해준 경찰을 비롯한 지방자치단체 공직자 여러분께 감사와 격려의 말씀을 드린다"고 언급했다.

