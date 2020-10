추석 연휴 마지막 날인 4일 서울 중구 남산골한옥마을에서 시민들이 코로나19 확산 방지 관련 전자출입명부를 작성한 뒤 이동하고 있다. /문호남 기자 munonam@

