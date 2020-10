장제원 “민심은 文정권에 신물…무기력한 野 기대 없어”

"국민들이 기댈 곳 없어…답답해하는 듯"

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 4일 “국민들은 내가 뽑은 정치인들이 나를 위해 일하고 있다고 느끼지 않는 듯하다. 옳고 그름마저도 네 편, 내편 따지는 문재인 정권에 신물이 난다고 한다”며 “무기력하기 짝이 없는 야당에게는 기대할 것이 없다고 한다”고 밝혔다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “연휴기간동안 민심을 경청하기 위해 노력했다”며 “제가 가장 많이 들었던 얘기는 ‘어렵다’ ‘힘들다’ ‘답답하다’ ‘뭐하고 있냐’ 그리고 ‘나훈아’였다”며 이같이 말했다.

장 의원은 “국민들이 기댈 곳이 없어 많이 외로우신 것 같다. 하소연 할 곳이 없어 답답해하는 것 같다”며 “정치가 위안이 되지 못하고 있었고, 힘이 되어 드리지 못하고 있었다”고 밝혔다.

장 의원은 “이제 다시 여의도로 돌아간다”며 “‘선국후당(先國後黨), 선민후사(先民後私)’를 다시 한 번 다짐해 본다”고 말했다.

