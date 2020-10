[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 '세계 한인의 날'을 하루 앞둔 4일 "지금 대한민국은 다른 나라보다 안정적으로 코로나19 위기를 관리하며 세계로부터 방역의 모범국가로 칭찬받고 있다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 페이스북에서 "경제에서도 많은 국민께서 고통을 겪으시지만, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 높은 성장을 나타낼 것으로 전망된다"며 이같이 말했다.

이 대표는 "그런 평가는 국민의 감내와 협력, 방역 당국과 의료진의 헌신적 노력 덕분"이라며 "앞으로도 한국은 방역과 경제를 함께 살리도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

이 대표는 "세계 한인들을 위해 대한민국이 해드릴 일은 많다. 그 중 기본적인 두 가지를 약속드린다"며 "첫째는 대한민국이 자랑스러운 나라가 되는 것이고, 둘째는 각국과 사이좋게 지내는 것"이라고 말했다.

