트럼프 "몸 상태 좋다. 미국은 경기부양 필요"

주치의 브리핑에도 건강 이상설 의혹 확산되자 건강 상태 직접 언급

경기부양 강조하며 업무 이행 의지 확인

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 입원중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 자신의 몸상태가 좋다면서 경기부양(stimulus)을 강조하고 나섰다.

주치의의 해명에도 불구하고 자신의 건강상태에 대한 의구심이 이어지자 직접 해명함과 동시에 민주당에 경기부양 법안 합의를 촉구하며 국정 운영을 놓지 않겠다는 의지를 보인 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 자신의 상태에 대한 숀 콘리 백악관 주치의의 브리핑 후 직접 트윗을 올렸다.

트럼프 대통령은 "의사들, 간호사들, 대단한 월터 리드 의료센터의 모두, 그리고 역시 놀라운 기관에서 합류해준 이들이 굉장하다!"면서 "그들의 도움으로 나는 몸 상태가 좋다!"고 썼다.

그는 이어 "지난 6개월간 이 전염병과의 싸움에서 엄청난 진전이 이뤄졌다"고도 주장했다.

자신이 코로나19에 감염되고 치료를 받으며 미 정부가 코로나19에 성공적으로 대응하고 있다는 점을 직접 체험하고 있다는 사실을 강조한 것이다.

트럼프 대통령의 트윗은 주치의의 브리핑에도 불구하고 자신의 상태가 좋지 않다는 언론 보도가 나온데 대한 반박으로도 풀이된다.

트럼프 대통령의 상태가 호전되고 있다는 백악관 주치의 브리핑과 달리 이날 뉴욕타임스 등 미 언론들은 백악관 소식통을 인용, 트럼프 대통령의 상태가 매우 우려스럽다고 보도하고 있다.

한 관계자는 "대통령이 완전한 회복을 위한 명확한 길에 접어들지 못했다"고 전했다. 관계자는 “지난 24 시간 동안 대통령의 건강상태가 매우 걱정 스러웠고 앞으로 48시간 동안이 중요 할 것”이라고 예상했다.

뉴욕타임스는 두명의 관계자를 인용, 트럼프 대통령이 하루전 호흡 곤란을 겪으며 혈중 산소포화도가 하락했다고 보도했다. 관계자는 또 트럼프 대통령이 월터 리드 병원으로 이송되기 전 산소 처방을 받았다고 설명했다.

콘리 주치의는 이날 브리핑에서 트럼프 대통령이 현재 산소처방을 받지 않고 있다고 밝혔지만 앞서 해당 처방을 받았었는지에 대해서는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령이 입원 치료중에도 경기부양 법안 통과를 거론한 것은 국정 운영에 대한 불안감을 불식시키기 위한 행보로 보인다. 트럼프 대통령은 "우리 위대한 미국은 경기부양을 원하고 필요로 한다. 함께 일해서 해치우자. 감사하다!"고 밝혔다. 이는 민주당에게 경기부양법안 합의를 촉구한 것이다.

하루전 마감된 미 증시에서 다우지수30산업 평규 지수는 트럼프 대통령의 코로나19 감염에 대한 우려 속에서도 경기부양 합의 가능성이 거론되며 낙폭이 제한된바 있다.

앞서 민주당이 주도하는 연방하원은 2조2000억달러 규모의 경기부양안을 승인했지만 여전히 백악관과의 합의가 이뤄지지 않고 있다. 백악관측은 1조6000억달러 규모의 추가 경기부양안을 주장하며 민주당과 대치 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr