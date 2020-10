국민의힘 “눈과 귀를 닫은 정권에 끝까지 맞설 것”

"국민 전체를 위한 정당으로 거듭날 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 3일 제4352주년 개천절을 맞아 “홍익인간의 의미를 되새겨 민심에 눈과 귀를 닫은 채 실정을 이어가고 있는 정권, 입법부의 역할을 포기한 여당에 끝까지 맞서겠다”고 밝혔다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “현재 홍익인간의 뜻이 바르게 이어지고 있는지 의구심이 든다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 불안한 민생경제, 아슬아슬한 안보상황, 공정과 정의에 대한 가치상실, 그리고 인간관계는 이념이 기준이 돼버렸다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “특정세력과 특정계층이 아닌 국민 전체를 위한 정당으로 거듭나겠다”며 “합리적인 정책과 상생하는 정치로 정치를 외면한 국민들의 마음을 되돌릴 수 있도록 노력하겠다”고 갖오했다.

김 대변인은 “진심과 진실이 묻혀버리는 시대에 살고 있지만 아주 영원히 어둠 속에 묻혀버리진 않을 것”이라며 “민심을 동력삼아 한걸음 앞으로 나아가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr