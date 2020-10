SK바이오팜, 기관 보유 170만주 5일 풀린다

[아시아경제 이민지 기자] 상장 3개월째를 맞은 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 주식 170만주가 오는 5일 주식시장에 풀릴 예정이다. 시장은 기관의 ‘의무보유’에서 해제되는 물량이 시장에 대거 쏟아 나올 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지 주목하고 있다.

3일 한국거래소에 따르면 기관투자자들이 보유하고 있던 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 주식 170만5534주가 3개월의 의무보유기간을 채우고 5일부터 시장에 풀린다. 이는 기관투자자들이 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 공모 당시 배정받았던 총 1320만주 중 일부다.

당시 1320만주 중 절반 수준인 631만주는 상장과 동시에 시장에 나왔지만, 나머지 690만주는 상장일로부터 짧게는 15일부터 길게는 6개월까지 의무 보유 기간이 설정됐다. 기관투자자가 공모주를 많이 배정받는 조건으로 상장 이후 일정 기간 공모주를 보유하도록 의무화했기 때문이다.

이에 따라 상장 15일 뒤에 1만3700주가 나왔고, 한 달 뒤엔 26만2500주가 의무보유기간에서 해제됐다. 이번에 풀리는 물량은 의무보유 확약 기간이 3개월짜리 주식으로, 현재 유통되고 있는 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 의 주식 150만여주의 16.2% 수준이다.

고경범 유안타증권 연구원은 “ SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 의 경우 기관 배정 물량 중 3개월 의무보유 확약 물량이 12.9%, 6개월 물량 37.3% 로 기관 공모의 50.2%가 3개월 이상의 확약 물량”이라고 설명했다.

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155,000 2020.09.29 00:00 장마감 관련기사 쑥쑥 자란 IPO 대어, 주요 지수 속속 입성[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일FC바르셀로나 맞먹는 빅히트, 메시 넘보는 BTS close 의 거래량은 상장 넷째 날인 지난달 5일에는 1000만주를 넘기도 했지만, 최근에는 크게 떨어졌다. 지난달 10일에는 126만주를 기록하기도 했으나, 지난 29일에는 16만주, 28일에는 19만주에 그쳤다.

거래량이 줄어들면서 주가도 크게 하락했다. 상장 초기 20만원을 웃돌던 주가는 15만6500원까지 떨어졌다. 장중 고점이었던 26만9500원에 비하면 41.9% 떨어진 수준이다. 시가총액도 12조2000억원으로 26위에 이름을 올리고 있다.

