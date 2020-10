군병원 치료에 앞서 트윗에 "엄청난 지지에 감사"

[아시아경제 조유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) "매우 잘 지내고 있다고 생각한다"며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정 이후 첫 영상메시지를 전했다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에 올린 18초 분량의 영상 메시지에서 "엄청난 지지에 감사드린다"며 이같이 밝혔다. 코로나19 확진 사실을 트위터를 통해 밝힌 뒤 자신의 육성 메시지를 공개한 것은 처음이다.

트럼프 대통령은 코로나19 치료를 위해 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 월터 리드 군병원으로 이동하기 전 영상을 찍어 트위터에 올린 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 "월터 리드 군병원으로 간다. 우리는 반드시 일이 잘 풀리도록 할 것"이라며 "영부인도 매우 잘 지내고 있다"고 말했다.

