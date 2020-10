제주에서 멸종위기종 ‘푸른바다거북’ 사체 발견

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주에서 멸종위기종으로 지정된 푸른바다거북 사체가 발견됐다.

제주해양경찰서는 2일 오전 제주시 한림항 북방파제 위에 떠 올라있던 보호 대상 해양생물인 푸른바다거북 사체를 인양해 한국수산자원관리공단에 인계했다고 밝혔다.

2일 오전 9시경 한림항 주변을 산책 중이던 한 시민이 거북 사체를 발견하고 한림파출소에 신고했다. 9시 5분경 한림파출소 해양경찰관이 현장에 도착해 제주대학교 김병엽 교수의 자문을 거쳐 보호 대상 해양생물인 푸른바다거북의 사체임을 확인했다.

이날 발견된 푸른바다거북은 길이 약 26에 폭 19로 외관상 불법포획 흔적은 없었다. 사체는 한국수산자원관리공단에 인계했다.

한편 제주해경 관계자는 “푸른바다거북은 모두 멸종위기종으로 선정되어 있으며 전 세계 대부분 국가에서 보호조치가 내려져 있고 채집, 가해, 도살, 포획하는 것이 금지되어 있으므로 사체를 발견하더라도 즉시 신고해달라”고 당부했다.

