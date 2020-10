연휴 나들이 "흐린날에도 선글라스 필요…UV400 인증 확인"

고령자 눈 건강 챙겨야…"안경알 색깔은 자외선 차단과 무관"

[아시아경제 서소정 기자] 추석 연휴 나들이객이 증가하면서 눈 건강에도 관심이 높아지고 있다. 뜨거운 여름날 뿐만 아니라 햇살이 강한 가을에 자외선에 그대로 노출되면 눈 노화를 앞당기고 각종 질환을 유발할 수 있기 때문이다.

자외선에 의해 발생할 수 있는 안과 질환은 백내장, 황반변성, 결막주름이나 익상편(섬유혈관성 조직이 날개 모양으로 각막을 덮으며 자라나는 질환) 등이다. 자외선은 염증 반응과 광산화 반응, 광화학 반응 등을 일으켜 결막, 수정체, 망막 조직에 손상을 일으키고 대사 노폐물의 생성을 촉진시킨다. 이런 반응은 고령의 환자에서 더 뚜렷한데 그 이유는 안구 조직을 자외선으로부터 보호해주는 색소상피와 맥락막의 멜라닌 성분이 나이가 들면서 점차 약화되기 때문이다.

선글라스를 고를 때는 주의가 필요하다. 보통 색이 짙은 안경이 자외선을 차단할 수 있다고 생각하지만, 자외선 차단은 안경의 색보다는 자외선 차단 코팅이 중요한 역할을 한다.

자외선은 파장에 따라 UV-C(100-280 nm), UV-B(280-315 nm),UV-A (315-400 nm)로 구분된다. 이 중에 UV-C는 대부분 오존층에서 흡수되므로 지표에 도달하지 못하지만, UV-B 중 일부와 UV-A는 지표면까지 도달할 수 있어 이에 대한 대처가 필요하다. 황제형 인제대학교 상계백병원 안과 교수는 “안경알이 들어있는 포장에 인증 여부가 기입돼 있으므로 꼼꼼하게 확인해 구입해야 한다”며 “특히 UV400 인증을 받은 것은 400nm 이하의 파장을 가진 자외선을 99% 이상 차단한다는 것이므로 지표에 도달하는 UV-A와 UV-B를 대부분 막을 수 있다”고 말했다.

특히 자외선 차단용 선글라스는 날씨에 관계없이 외출 시 항상 착용해야 한다. 흐린 날씨에는 자외선이 없을 것이라 생각하기 쉽지만, 흐린 날에도 자외선 투과율은 80%에 달하기 때문이다. 사계절 내내 피부 자외선 차단제를 바르는 것처럼 눈에도 일 년 내내 자외선 차단이 필요하다.

안경의 모양은 안경알과 안경테가 눈과 눈 주변을 충분히 가릴 수 있는 것으로 선택하는 것이 좋다. 안경알의 색깔은 자외선 차단 정도와는 무관하므로 원하는 색상으로 선택할 수 있다. 안경알을 잘 관리하는 것도 중요하다. 렌즈에 이물질이 묻어 있거나 흠집이 있는 경우에는 자외선 차단 효과가 감소한다. 황 교수는 “렌즈에 이물질이 묻어 있거나 흠집이 있는 경우에는 자외선 차단 효과가 감소하기 때문에 평소 잘 닦고 관리하는 습관이 필요하다”고 조언했다.

