방문자 발열체크와 함께 휴대폰 인증…지난 6월 사천시 개발

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 부산경남지역본부 남해고속도로 순천방향 사천휴게소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 '사천형 방문자 관리 시스템'을 도입, 운용하고 있다고 1일 밝혔다.

사천시가 지난 6월 개발한 이 시스템은 정부형인 QR코드 방식보다는 노령층 등 정보 취약계층이 쉽게 사용할 수 있도록 설계돼 있다. 고객이 건물 입구에서 발열체크와 함께 방문자 관리시스템에 자신의 휴대폰 번호와 인증번호를 입력하면 사업장별로 정보가 저장된다.

휴게소 관계자는 "정부의 강화된 추석 연휴 방역대책에 따라 빈틈 없는 방역체계를 가동하고 있다"면서 "근무자 이외 별도 방역 인원을 휴게시설에 배치, 철저한 거리두기 지침을 이행하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr