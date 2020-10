[아시아경제 유병돈 기자] 추석 당일 60대 어머니와 40대 아들이 피를 흘리며 숨진 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

경기 남양주경찰서에 따르면 1일 오전 11시5분께 남양주시의 한 노상에서 60대 여성이 피를 흘리며 쓰러져 있다는 내용의 119신고가 접수됐다.

이 여성은 소방당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 수십미터 거리에 있는 여성의 주거지에서 피를 흘리며 쓰러져 숨져 있는 40대 남성과 흉기를 발견했다.

두 사람은 모자지간으로 확인됐다.

경찰은 평소 혼자 사는 모친 집에 추석을 맞아 아들이 방문했다가 사건이 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

또 사망 원인을 규명하기 위해 모자의 시신 부검을 국립과학수사연구원에 의뢰할 예정이다.

