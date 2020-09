은평구, 온라인 자동차 정비교실 운영

초보운전자에게 자동차 효율적 관리 및 점검 요령 등 알찬 정보 제공

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장:김미경)는 신진과학기술고등학교와 협업, 10월부터 '초보운전자 온라인 자동차 정비교실'을 은평구 공식 유튜브 및 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

이번 영상은 자동차 전문가 양성소로 유명한 지역내 신진과학기술고등학교와 협업으로 제작, 초보운전자에게 필요한 필수 정보를 제공함으로써 교육의 실질적 체감 만족도 높이고 내실화를 기한다는 입장이다.

당초 집합교육으로 진행예정이었으나 코로나19 확산에 따라 비대면으로 전환한 만큼 직접 실습하는 것처럼 자세한 영상을 볼 수 있으며 인포그래픽 형식으로 제작한 이론편을 포함해 총 2편으로 제작해 초보자들이 쉽게 영상을 보고 따라할 수 있도록 알차게 구성했다.

김미경 구청장은 “우리가 평소에 차량을 자주 사용하면서도, 정작 관심은 갖기 어려운데 이번 기회를 통해 자가점검을 실시하시면 차량유지비 절감 및 안전운전에 큰 도움이 될 것으로 보인다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr