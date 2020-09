원희룡 지사 “자치경찰 있어 든든하고 자랑스럽다”

30일 자치경찰단 방문해 직원 격려…코로나19 비상근무체계 유지 당부

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사는 추석 연휴 첫날인 30일 오전 제주 자치경찰단을 방문해 직원들을 격려하고 코로나19 비상 근무체계 유지를 당부했다.

원 지사는 이 자리에서 “자치경찰단은 제주가 가지고 있는 특별 무기”라며 “자치경찰단이 있어 늘 든든하고 자랑스럽다”며 자치경찰단 직원들에게 감사의 말을 전했다.

원 지사는 “코로나19가 9개월째 지속해 매일이 비상상황이라 직원들에게 항상 미안한 마음을 가지고 있지만, 자치경찰단이 제주도와 도민을 지키고 추석 연휴를 잘 넘겨야만 앞으로 제주에 대한 국민의 평가가 높아질 수 있다”며 코로나19 방역에 총력을 기울여 줄 것을 주문했다.

이어 “자치경찰단 직원들이 서로 격려하고 응원하면서 기쁜 마음으로 자신감과 보람을 가질 수 있도록 간부들이 리더쉽을 발휘해 달라”고 당부했다.

또한 “저부터 추석 연휴 기간 5분대기 하겠다”면서 “연휴 기간 동안 자치경찰 중심으로 비상 근무체계가 원활하게 돌아갈 수 있도록 각별히 챙기겠다”고 덧붙였다.

이와 함께 “자치경찰단에서 추진하고 있는 사안들을 적극적으로 홍보하면 도민들이 느끼는 심리적인 안전만족도도 높아질 수 있다”며 “제주도를 넘어 전 국민을 향해 제주도 자치경찰단이 잘하고 있다는 것을 지속해서 홍보해 달라”고 강조했다.

자치경찰단은 지난 9월 25일부터 10월 4일까지 비상상황근무 체제를 구축하고, 가용 인력을 최대한 동원해 코로나19 지역사회 차단 및 확산방지에 만전을 기하고 있다.

자치경찰단 총원 417명 중 197명이 매일 특별비상근무에 투입되고 있으며, 순찰차 31대와 싸이카 4대를 항시 운용하고 있다.

또한, 추석 연휴 기간 △격리시설 4개소 우발상황 대비 지원근무 △고위험 감염 취약시설* 특별 집중점검 △주요 관광지 등 마스크 의무화 방역순찰활동 강화 △24시간 신속 출동태세 구축 △공·항만 방역 지원 근무 △공정제주관광 모니터링 강화 및 방역지침 위반 민원 상시 점검 △학교폭력 및 청소년 비행 예방 외근활동 △추석 연휴 교통혼잡 지역 특별 교통관리 등을 강화할 방침이다.

한편, 원희룡 지사는 이날 자치경찰단 방문을 시작으로 △10월 1일 자치행정과 종합상황실 △2일 CCTV 관제센터 및 양지공원 △3일 119 종합상황실 △4일 제주국제공항 워크스루를 방문해 직원들을 격려하고 운영상황을 점검할 계획이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr