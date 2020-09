편의점, 추석에도 문 연다…명절 도시락 판매

귀성 포기하는 사람들 늘자 추석 당일 영업하는 편의점 늘어

추석 명절 분위기 느낄 수 있는 다양한 도시락 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 귀성을 포기하는 사람들이 늘자 추석 당일에 문을 여는 편의점이 늘어난 것으로 나타났다.

1일 편의점업계에 따르면 추석 당일 영업을 하지 않는 이마트24 가맹점 비율은 전체의 27.7%로 지난해 대비 7.3%포인트 하락했다.

이마트24의 연도별 추석 당일 미영업점 비율은 2017년 24%(597곳), 2018년 32% (1077곳), 2019년 35%(1446곳)으로 증가하는 추세를 보여왔다. 경영주가 가맹 계약시 조건없이 영업일수와 영업시간을 선택할 수 있어서다.

올해는 코로나19로 인해 추석에 고향을 내려가지 않고 집에서 혼자 보내는 '혼추·홈추족'이 증가하면서 추석 특수를 잡기 위해 전체 가맹점의 27.7%(1374곳)만이 추석 당일 휴점을 결정했다.

CU는 휴무 점포수가 1300여개 수준으로 지난해 설과 큰 차이가 없는 것으로 알려졌다. GS25도 1100곳으로 지난해와 유사한 수준이다.

편의점 업계는 고향에 내려가지 않아도 명절 분위기를 느낄 수있는 도시락을 내놨다. CU는 한가위 도시락을 비롯해 모둠전, 전통잡채, 밤약밥 등 직접 조리해야하는 수고를 덜어줄 명절 음식 6종을 추석 기간 한정 판매한다. '명품한가위정식'은 소불고기를 서산의 명물 감태와 함께 싸먹을 수 있도록 구성한 도시락이다. 떡갈비와 명태전, 해물부추전, 오미산적을 볶음김치, 콩나물무침과 함께 담았다.

'모둠전'과 '전통잡채'도 있다. '한가위밤약밥'은 밥에 달달한 밤과 대추, 고소한 잣을 넣었다.

GS25는 '궁중고기찜도시락'을 출시했다. 궁중돼지고기찜이 주 메뉴로 구성됐고 부 메뉴로는 칠리새우볶음, 계란말이, 두부구이, 호박볶음, 황태채무침 등을 사용했다.

CU는 일품 요리들을 가득 담은 한가위 도시락을 비롯해 모둠전, 전통잡채, 밤약밥 등 직접 조리해야하는 수고를 덜어줄 명절 음식 6종을 추석 기간 한정 운영한다. 세븐일레븐 역시 엄마 손길을 그대로 담은 집밥 콘셉트의 도시락 '수미네 풍성한 도시락'을 선보였다. 떡갈비구이, 탕평채, 모듬전 등 8가지 집밥 반찬을 담았다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr