코로나19 사태로 달라진 추석 모습에 외신 주목

줄어든 귀성행렬…차분한 추석연휴 첫날

[아시아경제 이진규 기자] 외신들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 사태로 달라진 추석 연휴 풍경을 주목했다.

AP통신은 30일 "한국의 추석 연휴 기간에는 민족 대이동을 볼 수 있었지만, 올해는 다를 것으로 보인다"고 보도했다. AP통신은 경북 의성군의 어르신들이 생활 지원사의 도움을 받아 추석을 앞두고 타지에 있는 자녀들에게 보낼 귀향 자제 영상을 찍는 사례를 소개했다.

주요 외신에 따르면 "코로나19로 인해 시민들은 귀향하지 않고 온라인을 통해서만 안부를 주고받고 있다"고 전했다. 외신은 정부가 사회적 거리두기를 강조하며 추석 연휴 기간 고향 방문 자제를 권고한 점을 소개했다. 또 "상대적으로 사람이 없는 기차역과 버스 터미널의 모습이 방송에 나오고 있다"고 전했다.

다만 이들 매체는 "이번 연휴 동안 한국 최대 관광지 중 하나인 제주도에 관광객들이 몰리고 있다"면서 "모두가 여행 자제 권고를 지키고 있는 것은 아니다"고 보도했다.

한편 추석 연휴 첫날인 이날 전국의 고속도로와 주요 기차역, 버스·여객선 터미널에는 귀성객들이 몰렸지만, 귀성 행렬은 예년보다 눈에 띄게 줄었다.

코로나19 재확산 여파로 귀성객 수가 줄면서 전국의 고속도로는 예년에 비해 정체 구간 없이 대체로 원활한 모습을 보였다. 기차역과 버스 터미널 역시 예년보다 한산한 분위기였다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr