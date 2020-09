무안군 일로읍, 인구 1만 명 돌파

오룡지구 입주 이후 인구 약 3800여 명 증가

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 무안군 일로읍(읍장 함경훈)은 지난 8월 오룡지구 입주 이후 2개월간 인구가 약 3800여 명이 증가하면서 지난 2003년 농촌의 고령화 등으로 인해 인구 1만이 무너진 이후 18년 만에 다시 인구 1만 명을 돌파했다고 30일 밝혔다.

지난 8월부터 일로읍으로 전입한 인구는 지난 24일 기준 3831명으로 이중 타 시·군·구에서 전입한 인구는 2338명이다.

오룡지구에 1310세대가 전입해 입주율은 43.9%이고, 새롭게 준공된 아파트에 입주를 앞두고 있어 당분간 일로읍 인구는 계속 증가할 것으로 전망된다.

군 관계자는 “지난 7월까지 인구 6500명대를 유지하다 최근 오룡지구에 입주가 시작됨에 따라 인구 1만 명을 넘어섰다”고 말했다.

함경훈 일로읍장은 “일로읍 오룡지구에 많은 세대가 새롭게 입주하는 만큼 주민들의 욕구에 부응할 수 있도록 행정수요에 적극적으로 대처할 방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.

