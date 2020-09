[포토]김영종 종로구청장 추석 앞두고 통인시장 찾아 상인 격려

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장은 추석을 맞아 29일 통인시장을 방문해 코로나19 방역 상황을 점검, 상인들을 격려했다.

구는 코로나19 상황에 신속히 대응, 주민 불편을 최소화, 주민들이 안전하고 행복한 추석을 보낼 수 있도록 연휴 기간 동안 코로나19 대책반, 청소대책반, 주차대책반 등으로 구성된 종합상황실을 운영한다.

