[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 영등포구청 본관 1층 카페 ‘틔움’에서 구립영등포노인케어센터에서 생활하고 있는 어르신 두 분의 가족분들과 함께 추석 명절맞이 비대면 안부인사를 전했다.

카페 틔움에서 어르신 두 분과 함께 화상통화로 대화를 나누며, 불편한 곳 없으신지 안부를 여쭙고 건강하고 따뜻한 명절 보내길 바란다는 말씀을 전했다.

아울러 채 구청장은 센터 관계자에게 코로나19에 대비한 철저한 방역수칙 준수로, 건강하고 안전한 시설 방역관리에도 신경써 줄 것을 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr