서울 강서구, 신청사 건립 온라인 주민설명회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 마곡지구에 추진 중인 통합신청사 건립에 대한 60만 구민의 다양한 의견과 생각을 새 청사에 담기 위해 홈페이지를 통해 사이버 설명회를 진행하고 있다.

당초 구는 지역별 설명회를 개최, 주민들과 직접 만날 계획이었으나 코로나19 장기화에 따라 지역감염 예방을 위해 비대면 방식의 소통을 추진하게 됐다.

사이버 설명회는 지금 바로 강서구청 홈페이지에서 통합신청사 건립 배너를 클릭하여 접속하면 된다.

추진배경, 청사건립지, 기본계획, 건립방향(구민이 구상한 신청사)을 한눈에 볼 수 있으며, 동영상(내레이션 안내)을 통해 통합신청사 건립 사업을 상세히 소개한다.

또 ‘주민의견 제안방’을 마련하여 신청사 건립 시 바라는 점을 자유롭게 제안할 수 있도록 했다.

‘주민의견 제안방’은 오는 12월15일까지 운영되며, 수렴된 주민의견은 설계 공모 지침에 충분히 반영할 예정이다.

현 강서구청은 1977년 준공돼 노후화로 인한 안전문제가 늘 대두돼 왔으며, 협소한 공간으로 청사가 분산돼 있어 신청사 건립의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 구는 마곡지구로 이전, 청사 건립을 추진 중이다. 통합신청사는 대지면적 2만256㎡, 건축연면적 5만2152㎡ 규모로 구청, 구의회, 보건소, 편의시설이 함께 들어설 예정이다.

노현송 구청장은 “신청사 건립은 미래도시를 향하는 강서의 상징”이라며 “구민과 함께 다양한 방안을 마련, 소통하는 열린청사, 문화청사로의 통합신청사 건립을 차질 없이 추진해나가겠다”고 말했다.

자세한 문의는 강서구청 신청사건립추진단으로 하면 된다.

