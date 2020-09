이개호 의원 “전남 집중호우 피해지역 지원 2503억 원 국비 확보”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난달 7~9일 집중호우로 심각한 피해를 입어 특별재난지역으로 지정된 담양·함평·영광·장성의 수해 피해복구를 위해 총 2500억 원에 이르는 국비가 지원된다.

이개호 의원(더불어민주당·담양함평영광장성)은 지난 8월 폭우와 태풍으로 심각한 피해를 입은 담양·함평·영광·장성 등 4개 군과 공동노력을 통해 특별재난지역지정에 따른 수해복구 국비 2464억 원, 행정안전부 재난특별교부세 139억 원 등 총 2503억 원을 확보했다고 29일 밝혔다.

지역별로는 가장 심각한 피해를 입은 담양군에 특별재난지역 지정에 따른 수해복구를 위한 국비 1331억 원과 행안부 재난특별교부세 84억 원 등 1415억 원이 지원된다.

장성군에는 국비 642억 및 재난특별교부세 33억 등 675억, 영광군에 국비 339억 및 재난특별교부세 18억 등 357억, 함평군에 국비 152억 및 재난특별교부세 4억 등 156억원이 수해 피해복구에 투입될 예정이다.

수해 피해복구를 위한 국비지원과 별개로 4개 군의 시급한 현안사업 해결을 위한 행안부 특별교부세도 추가로 확보했다.

각 군이 행정안전부에 신청한 현안 사업 가운데 지원이 확정된 사업은 ▲담양군 역사문화공원 우회도로개설 8억 ▲정상군 황룡강 인도개선사업 6억 ▲영광군 북문재~연성교차로 개선사업 6억 ▲함평군 EXPO 자동차극장 설치사업 등 4개 사업, 총 23억 원에 이른다.

이 의원은 “코로나19 위기에 더해 갑작스런 수해로 심각한 피해를 입은 지역민께 진심으로 위로의 말씀을 드린다”면서 “4개 군과의 긴밀한 협조를 통해 이번에 지원되는 국비가 수해피해 복구에 신속히 사용될 수 있도록 노력하는 한편, 수해로 인한 피해가 완전히 복구될 때까지 추가적 지원 및 피해 방지 대책 마련에 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr