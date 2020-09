"이거없이 못살아" 바닥까지 긁어쓰는 뷰티템

[아시아경제 조유진 기자] 길어진 마스크 착용에 환절기 건조함까지 더해지면서 피부 트러블을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 마스크 속 유분과 건조한 외부 환경으로 흐트러진 피부 균형을 잡아주면서 이상적인 컨디션으로 케어해주는 저자극 제품을 추천해본다.

아크네스 ‘세범 밸런싱 스킨’은 논코메도제닉 테스트를 완료한 기능성 화장품이다. 과잉 피지를 흡착해 촉촉하면서도 번들거림 없는 산뜻한 피부로 케어해주는 스페셜 스킨이다. 주성분인 실리카 파우더가 피지를 잡아주고, 핑크 칼라민 파우더와 병풀 추출물이 예민해진 피부를 진정시켜 준다.

글리세린과 세라마이드 성분이 건조해지기 쉬운 피부에 보습을 더해 피부결 정돈 후에도 당김 없이 촉촉하고 부드러운 피부를 선사한다. 뿐만 아니라 내추럴 각질 케어 성분인 윈터 그린잎 추출물이 함유돼 노폐물과 각질을 부드럽게 케어하는데 도움을 준다.

리더스 코스메틱 ‘리더스 밀크 스폰지 마스크’는 환절기에 발생하는 피부 건조, 여름 내 축적된 모공 속 노폐물 등을 한번에 관리할 수 있는 환절기 피부 힐링템이다. 우유에서 추출한 우유단백질추출물은 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 미량원소, 미네랄 등을 포함해 건조한 피부에 수분을 공급하고 오랜 시간 촉촉함을 유지하는데 도움을 준다.

우수한 흡착성을 가진 카올린 성분은 피부에 쌓인 노폐물을 강력하게 흡착해 깨끗한 모공 케어에 효과적이며 거칠어진 피부를 부드럽고 균일하게 정돈해주고 특히, 수분이 꽉 차 있는 듯한 탱글말랑한 제형이 생크림처럼 부드럽게 도포돼 편안한 사용감을 느낄 수 있다.

환절기에는 피부뿐만 아니라 두피에도 유수분 밸런스가 무너지기 쉽다. 두피의 균형을 제대로 케어해주지 않으면 각질이나 가려움을 넘어서 탈모와 같은 문제로 이어질 수 있기 때문에 더욱 꼼꼼한 관리가 필요하다.

아윤채 ‘스칼프 리밸런싱 샴푸 프레시’는 그린밸런스™의 체계적인 3단계 두피 관리로, 두피 근본부터 탄탄하게 케어해 주는 샴푸다. 특히, 박하 추출물 및 생강 추출물을 함유, 과다 피지 및 유분 등의 지성 두피 트러블 케어에 특화되어 뽀드득한 클렌징과 청량한 쿨링감으로 산뜻한 개운함을 제공해 지성 두피와 과다 피지 등의 고민을 가진 사람들에게 효과적이다. 동물성 원료, 광물성 오일, 트리에탄올아민, 타르색소, 실리콘 오일 5無 처방을 통해 더욱 안심하고 사용할 수 있다.

외부 환경으로 민감하고 연약해진 피부에는 건강한 피부 밸런스와 유사한 약산성 클렌징 제품으로 바디 케어를 도와주는 것이 좋다. 일리윤 ‘세라마이드 아토 6.0 탑투토 워시’는 민감하고 건조한 피부를 위한 거품이 적고 순한 약산성 클렌저다. 이 제품은 가장 이상적인 피부와 유사한 약산성 밸런스를 유지해 당김 없는 촉촉한 마무리를 선사한다.

특히, 8개의 화학성분(동물성원료, 광물성오일, 합성색소, 향료, 트리에탄올아민, 실리콘오일, 설페이트계면활성제, 이미다졸리디닐우레아)을 첨가하지 않은 무향, 무색소 제품으로 피부과 테스트를 완료했고, 부드러운 거품으로 머리부터 발끝까지 올인원 세정이 가능하다.

