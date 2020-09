[아시아경제 이민우 기자] KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 6,130 전일대비 100 등락률 +1.66% 거래량 230,524 전일가 6,030 2020.09.29 13:25 장중(20분지연) 관련기사 “그린뉴딜” 정책에 최대로 이득보는 이곳! 없으면 안됩니다!【전문가추천】 내일 (11일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' KC코트렐, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 14.91% ↑ close 은 계열사 KC환경서비스로부터 173억원 규모의 KCES 창원 소각시설 교체공사를 수주했다고 29일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr