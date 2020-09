[아시아경제 이민우 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 3,500 등락률 +1.56% 거래량 268,024 전일가 225,000 2020.09.29 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세[주간HOT종목] 현대모비스, 4분기 기대감↑…외국인 순매수세 close 는 2212억원 상당의 자사주 98만3000주를 장내매수해 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다. 주가 안정화를 통한 주주가치 제고를 위해서다. 취득 예상 기간은 다음달 5일부터 오는 12월28일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr