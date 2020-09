[아시아경제 조성필 기자] 추미애 법무부 장관은 28일 "아들에 대한 근거없고 무분별한 정치공세로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드리게 된 점 거듭 송구한 마음"이라고 말했다.

추 장관은 이날 오후 법무부를 통해 기자단에 전한 메시지에서 "장관 임기와 함께 시작된 아들 관련 의혹 사건이 금일 검찰에 의해 혐의없음으로 처리됐다"며 이같이 밝혔다.

추 장관은 "이번 수사 종결로 더 이상의 국력 손실을 막고 불필요한 정쟁에서 벗어나 검찰개혁과 민생 현안에 집중하는 계기가 되길 바란다"고 했다. 이어 "수사권 개혁과 공수처의 조속한 출범을 통해 검찰 개혁을 완수하는데 매진하겠다"고 덧붙였다.

