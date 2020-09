[아시아경제 이민우 기자] 동성화인텍 동성화인텍 033500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,780 전일대비 530 등락률 +5.73% 거래량 493,214 전일가 9,250 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 동성화인텍, 현대중공업과 627억 규모 계약 체결동성화인텍, 조선기자재 테마 상승세에 5.11% ↑동성화인텍, 자회사 동성엘티에스 흡수합병 결정 close 은 현대삼호중공업과 314억원 규모의 LNG운반선용 초저온보냉재 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

