현대중공업지주, 두산인프라코어 예비입찰 참여

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업지주가 두산인프라코어 매각 예비입찰에 참여했다.

현대중공업그룹은 두산인프라코어 인수에 성공하면 현대건설기계와 합병하거나 별도 운영을 통해 중국 등 세계 건설기계시장에서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 두산인프라코어 매각 대상은 두산중공업이 보유한 인프라코어 지분 36.27%이며, 매각 대금은 8000억~1조원대로 추산된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr