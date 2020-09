"강아지·고양이 잘 키우고 있나요?" … 서울시, 제2회 '반려인 능력시험'

11월14~15일 온라인 진행 … 전국 응시인원 2000명으로 확대

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 지난해 처음 도입해 화제가 된 '반려인 능력시험'을 올해는 반려묘 과목까지 추가하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 온라인으로 개최한다고 28일 밝혔다.

반려인 능력시험은 서울시와 네이버 '동물공감'판 운영자 ㈜동그람이가 함께 주관하는 행사로, 반려인 또는 예비 반려인이 자신의 반려동물에 대해 얼마나 많이 알고 있는지 확인하고 공부하는 기회를 갖고자 기획됐다. 지난해 1회 시험은 개를 키우거나 관심 있는 시민 189명이 건국대학교 법학관에서 시험을 봤다.

올해 시험은 11월14일 오전 11시~오후 12시 반려견 부문, 15일 같은 시간대에는 반려묘 부문으로 나눠 각각 치러진다. 응시를 원하는 시민은 다음달 5일부터 11월6일까지 '네이버 동물공감 공지'를 통해 신청하면 된다.

시는 특히 올해 시험에 반려견 뿐 아니라 반려묘까지 추가하고, 코로나19 방지를 위해 온라인으로 개최하는 만큼 응시자를 2000명으로 확대해 지역에 관계 없이 동물에 관심 있는 사람이면 누구나 치를 수 있도록 할 예정이다.

시험문제는 반려인이 꼭 알아야 할 내용을 영역별로 서울시수의사회 등 전문가 검수를 통해 출제한다. 동물등록, 산책, 미용방법과 같은 일반상식부터 반려동물의 행동이해, 건강관리, 현행법령 등 전문지식까지 언어/행동, 신체/건강/영양, 사회/제도, 역사/문화/과학 등 4개 영역 총 50문항이다.

현재 서울시에서 운영하는 동물복지지원센터, 또는 네이버 동물공감판에서 제공하는 동물공감TV, 동그람이 블로그에서 반려동물 콘텐츠를 미리 공부하면 문제 풀이에 도움을 얻을 수 있다.

시험방식은 온라인으로 신청자에 한해 문자와 이메일로 응시 URL을 공지하며, 이를 통해 PC나 모바일로 응시하면 된다. 응시자 전원에게 응시확인증을 지급하며, 반려인 능력시험 성적 우수자 각 50명에게는 ㈜동그람이가 준비한 다양한 상품을 제공한다.

박유미 서울시 시민건강국장은 "응시자들이 반려동물 능력시험을 통해 반려동물 지식을 습득하고 좋은 추억도 만들면서 공부하는 반려인, 자격 있는 반려인 문화를 확산하는 주체가 되길 기대한다"고 전했다.

