'리뉴얼 100일' 신세계 타임스퀘어점, 매출 15% 증가

점포명 변경한 신세계 타임스퀘어점, 100일만에 2030 매출 48% 늘어

2030 고객 유입에 힘입은 타임스퀘어점 100일간 전년 대비 15% 성장

[아시아경제 임혜선 기자] 리뉴얼 개점 100일을 맞은 신세계 타임스퀘어점이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 속에서도 매출 증가세를 보였다.

신세계백화점은 올 6월 말 타임스퀘어점으로 점포명을 바꾼 후 100일간 매출이 지난해 같은기간보다 15.0% 증가했다고 28일 밝혔다. 앞서 신세계는 지난 1984년부터 사용한 '영등포점'을 '신세계 타임스퀘어점'으로 변경했다.

잠재적 VIP인 2030 고객들의 성장이 두드러졌다. 지난 100일간 2030 고객 비중은 전년 대비 12.2%P 늘어났으며 매출도 48.3% 신장했다. 신세계백화점 전 점을 통틀어 젊은 고객의 비중이 가장 높은 타임스퀘어점은 2030이 주 연령층인 VIP 레드 등급 고객의 비중도 27.0%로 가장 높다. 이 추세라면 내년 타임스퀘어점 VIP 레드 등급 고객은 20% 가량 늘어날 것으로 신세계는 전망했다.

신세계는 밀레니얼 세대와 Z세대를 사로잡기 위해 단계별로 전체 리뉴얼을 진행했다. 상권에서 볼 수 없던 인기 맛집과 유명 브랜드를 대거 입점시킨 대대적인 변화로 이목을 끌었다. 특히 건물 한 동 전체를 90여개의 생활 브랜드로 채운 리빙관은 업계의 주목을 받았다. 다이슨 에어랩, 삼성 모바일 체험존, 리빙 편집숍 아르키펠라고 등 요즘 핫한 디지털 및 생활 편집숍을 소개하며 올 1월부터 8월까지 리빙관 매출은 전년보다 39.3% 신장했다.

2030 젊은 층은 생활 장르에서도 전년보다 49.0% 매출이 신장했다. 한 층 전체를 스트리트 패션 편집숍으로 단장한 영패션 전문관도 전년 대비 10.8% 증가했다. 코로나19로 인한 패션 업계의 역성장 속 2030 고객 수는 31.1% 늘어나는 등 침체된 패션 시장의 성장을 이끈 것이다.

신세계 타임스퀘어점은 리뉴얼 오픈 100일을 기념해 다채로운 할인 행사를 준비했다. 먼저 다음달 2일부터 4일까지 타임스퀘어점 1층 야외 행사장에서는 아웃도어 브랜드 네파의 아우터 대전을 연다. 최대 80% 할인하는 이번 행사의 대표 상품으로는 네파 플리스 재킷 4만7200원, 롱다운 재킷 12만원 등이 있다.

이어 10월 8일에는 여성 캐주얼 브랜드 ‘로프 나인’이 지하 2층 영패션 전문관에 문을 연다. 오는 12월까지 두 달간 만나볼 수 있는 로프 나인의 대표 상품으로는 여성용 니트 3만9000원, 여성용 캐주얼 바지 5만9000원 등이 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr