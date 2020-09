부산 ‘아동돌봄 지원금’ 1인 20만원 28일 현금지급

부산시, 미취학 아동 돌봄 지원 1인 20만원 … 별도 신청 안해도

시교육청, 학교 밖 아동 포함 초등 1인 20만원·중등 1인 15만원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 미취학 아동 1인당 20만원씩 현금 지급하는 아동 특별돌봄 지원 사업이 28일 시행된다.

부산시는 지난 22일에 국회에서 의결된 ‘아동 특별돌봄 지원 사업’을 본격적으로 추진한다고 28일 밝혔다.

부산시에서 추진하는 이번 ‘아동 특별돌봄 지원 사업’은 코로나19와 어린이집 휴원 등으로 증가한 가정 내 아동 돌봄 부담을 덜어주기 위한 것이다.

부산시에 거주하는 미취학 아동 14만명은 9월 아동수당 수급계좌를 통해 별도의 신청 절차 없이 9월 28일부터 ‘아동 특별돌봄 지원금’을 받을 수 있다.

2020년 8월과 2020년 9월 출생 아동도 출생 60일 이내 아동수당을 신청하는 경우 지급 대상에 포함된다.

부산시교육청은 학교 밖 아동을 포함한 초·중등 학령기 아동들에 대해 아동 돌봄 및 비대면 학습을 지원하기 위한 지원금을 지급한다.

초등 학령기 아동에게는 1인당 20만원이 지급되며, 중학 학령기 아동에게는 1인당 15만원이 지급될 예정이다.

초등학생 및 중학생은 별도 신청 절차 없이 개별학교에서 스쿨뱅킹으로 지원금이 지급되나, 학교 밖 아동의 경우에는 주소지 교육지원청에 별도로 신청해야 한다.

전혜숙 부산시 여성가족국장은 “코로나19 장기화로 인해 아동들의 바깥 활동이 어려운 상황이 이어지고 있어 아동 특별돌봄 지원으로 양육 가정에 작은 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr