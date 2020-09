[포토]"세제, 사지 말고 리필하세요"

이마트, 플라스틱 사용 줄이기

환경부와 '에코리필스테이션' 설치

[아시아경제 차민영 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 2,000 등락률 -1.40% 거래량 159,550 전일가 142,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 세탁제, 매장에서 리필…소분판매 시범사업 민관협약트레이더스, 25일 안성점 개장…'티 스탠다드' 론칭 [클릭 e종목]"이마트, 할인점 산업 구조조정의 수혜주" close 가 27일 플라스틱 사용을 줄이기 위해 환경부, 한국환경산업기술원, 슈가버블과 세탁세제·섬유유연제 리필 기계인 '에코리필스테이션'을 선보였다. 슈가버블 전용 용기를 가지고 매장을 방문하면 세탁세제와 섬유유연제를 정상가 대비 35~39% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 전용 용기는 리필 매장에서 500원에 구매할 수 있다. 세제 리필 기계를 운영 중인 점포는 현재 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 2,000 등락률 -1.40% 거래량 159,550 전일가 142,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 세탁제, 매장에서 리필…소분판매 시범사업 민관협약트레이더스, 25일 안성점 개장…'티 스탠다드' 론칭 [클릭 e종목]"이마트, 할인점 산업 구조조정의 수혜주" close 성수점, 트레이더스 안성점 등 2곳으로 향후 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 2,000 등락률 -1.40% 거래량 159,550 전일가 142,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 세탁제, 매장에서 리필…소분판매 시범사업 민관협약트레이더스, 25일 안성점 개장…'티 스탠다드' 론칭 [클릭 e종목]"이마트, 할인점 산업 구조조정의 수혜주" close 왕십리점, 은평점, 영등포점, 죽전점, 트레이더스 월계점, 트레이더스 하남점까지 확대한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr