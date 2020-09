'친환경 보일러·온수매트' 미남 모여라…마케팅 후끈

임영웅·장민호·지진희 보일러업계 모델 발탁

추석 앞두고 친환경 신기술 제품 잇단 출시

[아시아경제 김대섭 기자] 보일러 성수기가 시작되는 추석을 앞두고 업계의 친환경 보일러와 온수매트 마케팅 경쟁이 치열해지고 있다. 고객의 마음을 사로잡을 수 있는 기술력은 물론 인지도 높은 모델을 발탁해 경쟁 우위 확보에 나서고 있다.

26일 업계에 따르면 귀뚜라미는 최근 대기관리권역 내 도시가스 미공급 지역에 거주하는 소비자들이 사용할 수 있는 환경부 인증 기름보일러 '스텐 하이핀 에코'와 '터보 하이핀 에코'를 출시했다.

이 신제품의 가장 큰 특징은 화염 재순환 기술로 연소 성능을 더욱 향상한 신형 소용돌이 버너를 적용한 것이다. 이 신형 버너는 공기 흐름을 정밀하게 제어함으로써 연소과정에서 발생하는 질소산화물 배출농도를 기존 모델 대비 55% 줄이고, 난방유를 태울 때 발생하는 소음과 그을음을 저감해 더 조용하고 쾌적한 사용 환경을 조성해 준다.

또 열효율 84% 이상, 질소산화물(NOx) 80ppm 이하, 일산화탄소(CO) 150ppm 이하 등 가정용 기름보일러에 대한 환경부 인증 기준을 모두 충족한다는 게 회사의 설명이다.

귀뚜라미는 다음 주께 배우 지진희를 광고 모델로 한 친환경 콘덴싱 보일러 신제품 영상 광고도 선보일 계획이다. 최근 재계약을 완료하고 새로운 영상 광고 촬영을 마쳤다.

귀뚜라미 관계자는 "높은 효율과 친환경성을 겸비한 콘덴싱 보일러의 강점을 적극적으로 홍보할 예정"이라며 "정부의 가정용 저녹스(低NOx) 보일러 보급 지원 사업도 적극 홍보할 계획"이라고 말했다.

경동나비엔은 지난 11일 나비엔 메이트 브랜드를 통해 '온수매트(모델명 EQM581)' 신제품을 출시했다. 스마트 온도 제어 기술을 적용한 것이 특징이다. 트로트 가수 임영웅이 나비엔 메이트 홍보모델로 발탁돼 다양한 프로모션에 참여하고 있다.

이 신제품은 미리 지정해 놓은 요일과 시간에 따라 온수매트가 반복적으로 작동하는 '주간예약' 기능을 갖췄다. 또 시간별 온도를 설정해 각 개인만의 수면 패턴을 만들 수 있는 '맞춤예약' 기능을 적용했다. 전기 분해 살균수가 매트 내부에 흐르는 물을 주기적으로 깨끗하게 관리해주는 '셀프이온케어'도 사용 가능하다.

경동나비엔 관계자는 "건강에 대한 관심도가 급증함에 따라 온수매트는 더 이상 보조 난방기구가 아닌 필수적인 숙면가전으로 완전히 자리잡았다"고 강조했다.

대성쎌틱에너시스도 최근 트로트 가수 장민호를 모델로 발탁해 'S라인 친환경 콘덴싱 DNC 보일러' 제품을 적극 알리고 있다. 이 제품은 에너지 효율 1등급 제품으로 가스비 절감과 함께 미세먼지를 유발하는 질소산화물 배출을 최대 50% 저감시킨 모델이라는 게 회사의 설명이다.

대성쎌틱에너시스 관계자는 "트로트 가수 장민호를 모델로 발탁해 젊은층부터 중장년층까지 아우를 수 있는 친화력을 바탕으로 대성쎌틱의 고객들에게 쉽고 친근하게 다가갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr