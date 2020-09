[아시아경제 김민영 기자] 일본의 25일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 증가세를 이어갔다.

이날 현지 공영방송 NHK 집계에 따르면 오후 6시 30분까지 일본 전역에서 567명의 코로나19 확진자가 새로 확인됐다.

일본의 코로나19 하루 확진자는 21~23일 사흘 연속 200~300명대를 기록한 뒤 전날 485명으로 늘었다.

이날 지역별 신규 확진자는 도쿄도 195명, 오사카부 62명, 가나가와현 79명, 아이치현 38명 등이었다.

이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 8만1880명으로 늘었다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr