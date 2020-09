[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 서수원 직영 전시장을 신규 오픈하고 이를 기념한 특별 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

26일 오픈하는 바디프랜드 서수원 직영점은 수인분당선 고색역 인근의 동승빌딩 1층에 위치하고 있다. 수원, 화성 지역 내 최대 규모로 치료 목적의 견인 의료기기 '팬텀 메디컬'을 비롯해 대표 인기 모델 '파라오SⅡ', '파라오Ⅱ', '팬텀Ⅱ' 등 바디프랜드 안마의자 전 제품을 체험할 수 있다. 또 이태리 천연 라텍스 '라클라우드', 자가교체형 직수형정수기 'W정수기' 등 헬스케어 제품도 만나볼 수 있다.

서수원 직영 전시장에서는 26일 오픈 당일 매장 방문고객 선착순 100명에게 바디프랜드 무릎 담요를 증정하며, 현장 계약 고객 선착순 20명에게는 '까사온 여름용 홑겹 이불커버세트'를 추가 증정한다.

