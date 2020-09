원희룡 “北 입장 변명에 급급…어느 나라 대통령과 군인가”

“다시는 도발하지 않겠다는 약속 받아내야”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주지사는 25일 북한의 연평도 실종 공무원 피격 사건과 관련해 “국민의 처참한 죽음을 바라만 보고 북한 입장을 변명해 줄 것에만 관심이 있다면 도대체 어느 나라의 대통령과 군인가”라며 “국민은 국가와 대통령 그리고 군이 도대체 왜 존재하는지 처절한 마음으로 묻고 있다”고 밝혔다.

원 지사는 이날 국회에서 열린 당 소속 시·도지사 조찬 간담회에서 “무엇보다 이미 고인이 된 피해자와 유족들의 명예를 훼손하면서 북한을 변명하기에 급급한 것에 대해 매우 유감스럽다”며 “정부는 각별히 유념해달라”며 이같이 말했다.

원 지사는 “이번에는 단호하게 대응해야 한다”며 “북한의 공개적인 사과는 물론 책임자 처벌, 다시는 감히 대한민국 국민의 생명과 안전을 위협하는 도발을 하지 않겠다는 약속을 받아내야만 한다”고 강조했다.

원 지사는 “문 대통령과 군은 국민에게 사과해야 한다”며 “또 한 번 이런 도발이 있다면 강력하게 응징할 것도 천명해야 한다”고 말했다.

