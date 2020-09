하태경 “국민 사살됐는데 北에 구애…대통령 자격 없다”

"북한이 저지른 행위는 테러집단 못지않아”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 24일 북한의 연평도 실종 공무원 피격 사건과 관련해 “국민이 사살됐는데도 북한에 구애를 한 문재인 대통령은 대통령 자격이 없다”고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “북한이 실종 공무원에게 저지른 행위는 테러집단 IS 못지않다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “문 대통령은 유엔총회 연설에서 종전선언과 남북보건협력을 북한에 제안했다. 기가 막히고 억장이 무너진다”며 “우리 국민이 총에 맞아 죽고 시신이 불태워졌는데 북한에 구애한다는 게 말이나 되나. 북한 인권에 눈을 감더니 이제는 우리 국민의 생명마저 외면하나”라고 지적했다.

하 의원은 “문 대통령이 유엔연설에서 했어야 할 말은 공허한 종전선언이 아니다. 북한의 인권 만행, 우리 국민 살인에 대한 강력한 규탄과 그에 상응한 대응조치를 천명했어야 한다”며 “국민을 지킬 의지가 없다면 대통령 자격도 없다”고 밝혔다.

