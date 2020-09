네이버-NIA, '널리웨비나' 개최…디지털 포용 방안 모색

디지털 포용 방법에 대한 사례와 견해 공유

[아시아경제 이진규 기자] 네이버는 23일 한국정보화진흥원(NIA)과 함께 '2020널리(NULI) 웨비나'를 개최했다고 24일 밝혔다.

2020널리 웨비나는 2012년부터 진행되고 있는 '널리 세미나'의 웨비나 형식 컨퍼런스다. 이번 컨퍼런스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 때문에 네이버TV를 활용한 비대면 행사로 기획됐다.

이번 행사에선 '전염의 시대, 비대면 서비스와 정보접근성'이라는 주제를 중심으로 논의가 진행됐다. 네이버에서 근무 중인 전맹 테스트 엔지니어와 개발자를 비롯해 구글, 우아한형제들 등 국내외 IT 기업에서 활동하는 전문가들이 정보접근성을 높이기 위한 기술과 사례를 소개했다. 학계에서는 김현경 광운대 교수가 참여해 '키오스크 접근성이란 새로운 과제와 모색 방안'에 대한 연구 결과를 공유했다.

발표자들은 디지털 포용 방법에 대해 다양한 사례와 견해를 공유했다. 네이버에서는 콘텐츠 발행·편집 도구인 '스마트에디터ONE'에서의 접근성 개선 사례를 소개했다. 이주용·오광민 네이버 개발자는 "접근성 향상을 위해선 무엇보다 사용자 입장에서 서비스를 바라보는 것이 필수"라며 전맹사용자의 글쓰기 환경 개선을 위해 시각을 차단하고 서비스를 이용한 경험을 소개했다.

문용식 한국정보화진흥원장은 "소외되는 사람이 없는 디지털세상을 만들 수 있도록 민간기업과 정부가 함께 정보 접근성 향상을 위한 관심 쏟아 디지털 포용에 한 걸음 가까이 가게 될 것"이라고 말했다. 네이버에서 정보 접근성을 담당하는 김정현 리더는 "앞으로도 정보 접근성 향상을 위한 많은 기술과 노하우를 공유하고, 차세대 접근성 기술 연구를 위해 적극 노력해나가겠다"고 전했다.

