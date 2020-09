㈔한국지역인문자연구소와 용역 계약…최종 보고회 마쳐

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울릉군은 울릉도·독도의 자연과학과 인문사회 지식이 결합된 '울릉도·독도 백과사전'을 곧 출간할 예정이라고 23일 밝혔다.

'울릉도·독도 백과사전' 제작을 위해 총 사업비 2억원에 지난해 10월 ㈔한국지역인문자연구소와 용역 계약을 체결한 울릉군은 올들어 5월 중간보고회에 이어 지난 21일 최종보고회를 열었다. 백과사전은 이날 최종 보고회에서 최종감수가 마무리됨에 따라 10월께 출간된다.

김병수 울릉군수는 "정체돼 있는 울릉도·독도에 대한 다양한 도서들을 '백과사전' 편찬으로 새로이 제작·정리함으로써 미처 알지 못했던 새로운 정보에 대해 재조명하고 지역 애향심과 자긍심을 고취시켜 나갈 계획"이라고 전했다.

