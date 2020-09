[아시아경제 오주연 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 12,000 등락률 +4.22% 거래량 984,136 전일가 284,500 2020.09.23 15:30 장마감 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복 close )는 계열사인 LINE Corporation이 SMBC 등 22개 금융기관에서 빌린 1조6476억6194만원에 대해 채무보증을 결정했다고 23일 공시했다. 이는 자기자본대비 25.33%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr