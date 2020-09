목포이랜드노인복지관, 소외된 이웃 찾아가 ‘나눔’ 실천

후원자들과 ‘THE 사랑 나눔’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 사회복지법인 이랜드복지재단(이사장 박성경)이 운영하는 목포이랜드노인복지관(관장 강주호)은 23일부터 25일까지 3일간 독거 어르신들을 위한 추석맞이 ‘THE 사랑 나눔’ 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 추석 나눔은 네이버 해피빈을 통한 모금과 복지관에 얼굴 없는 천사로 기부해주신 많은 후원자분의 나눔으로 진행한다.

특히 추석 명절에 오가는 가족 없이 홀로 지내야 하는 지역 내 소외된 독거 어르신 160명에게 과일, 김치, 밑반찬 등 추석 명절을 풍성하게 보낼 수 있는 제품으로 사랑 KIT를 구성, 생활 지원사가 직접 어르신을 방문해 전달하고 나눔을 실천하는 시간을 가진다.

강주호 관장은 “이번 추석 사랑 나눔 행사를 통해 지역의 독거 어르신들이 계속되고 있는 코로나19의 위기 속에서 느끼게 될 정서적 고립감에서 해소되고 풍성하고 따뜻한 추석 명절을 보내기를 기대한다”며 “앞으로도 목포이랜드노인복지관은 소외되고 도움이 필요한 어르신들을 찾아 섬기는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

목포이랜드노인복지관은 지역 어르신들의 복지향상과 소외되고 그늘진 이웃들의 따뜻하고 행복한 삶을 위해 이랜드와 목포시가 공동으로 건립한 노인여가복지시설로 어르신들의 건강과 행복한 노후를 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr