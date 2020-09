인구 1000만명 체코 하루 2000명 넘는 신규 확진자 나와

22일 오전 통계사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 코로나19 누적 확진자 3146만9500명, 누적 사망자 96만8858명 넘어

[아시아경제 박종일 기자] 22일 오전 통계사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 코로나19 누적 확진자는 3146만9500명, 누적 사망자는 96만8858명을 넘어섰다.

피해가 가장 큰 미국 내 코로나19 누적 확진자는 704만명을 넘어섰는데 전 세계 확진자의 약 22%가 미국에서 발생한 셈이다.

더 큰 문제는 코로나19 확산세가 꺾이지 않고 있다는 것이다. 유럽에서는 젊은층을 중심으로 연일 수만명의 확진자가 나오고 있고, 인구 1000만명 체코에서는 하루 2000명이 넘는 신규 확진자가 나와 국가비상사태가 다시 선포될 가능성이 제기되고 있다.

영국 역시 최고과학보좌관이 전날 기자회견에서 “7일마다 확진자가 2배로 늘어나고 있다”며 “10월 중순에 하루 확진자가 5만명이 될 수도 있다”는 우려를 드러냈다.

미국의 유명 대학교 연구소는 내년 1월까지 미국 내 코로나19 사망자가 많게는 62만명, 적게는 28만명이 나올 것으로 예측했다.

우리나라는 수도권의 집단발병이 본격화한 8월 중순 이후 연일 세 자릿수를 기록하다 38일 만인 지난 20일 이후 사흘째 100명 미만으로 떨어져 확진자 감소 추세가 뚜렷해지고 있다.

실제 지난달 23일부터 29일까지, 이달 13일부터 19일까지 각 한 주를 비교하면 신규 환자수는 하루 평균 331명에서 107.4명으로 감소, 같은 기간 수도권은 253.9명에서 83.7명으로 줄었다.

하지만 수도권 중에서도 특히 강남구을 중심으로 방문판매업체 등 집단감염이 발생하고 있어 확산세가 완전히 꺾였다고 보기에는 아직 이르다는 의견이 지배적이다.

최근 2주간(9.6~19) 감염경로가 불분명한 사례도 26.9%(507명/1883명)로 집계되고 있다.

방역당국이 발표한 방문판매를 통한 집단감염은 8월 중순 이후에만 10건으로, 대부분 밀폐·밀접·밀집한 장소에서 이뤄져 감염이 발생하기 쉬운 구조에다 확진자 중 중장년, 고령층 비중이 높은 것으로 나타나고 있다.

최근 테헤란로를 중심으로 다단계 방문판매업체, 통신판매업 등에서 집단감염이 발생해 구민 여러분들의 걱정이 클 텐데 미국의 뉴욕처럼 강남구 인구밀도가 높고 유동인구가 많은 탓에 집단감염이 많이 발생할 수밖에 없는 환경적 요소가 분명히 있다.

하지만 강남구는 코로나19 사태 초기부터 ‘조기 발견, 조기 차단’ 감염병 대응원칙에 따라 선제적으로 무작위 검체검사를 실시해왔으며, 이러다보니 검사자 숫자가 일부 광역단체를 넘어설 정도로 압도적으로 많고, 실제 드러나지 않았던 무증상 감염자 47명을 발견해 사전에 지역감염 확산을 차단하는 효과를 냈다는 말씀을 드린다.

확진자 현황

이날 오전 강남구보건소에서 역삼동 주민 한 분이 확진판정을 받으면서 강남구 누적 확진자는 263명으로 늘었다.

강남구는 대우디오빌플러스에 입주한 720가구와 방문자를 대상으로 검체검사를 진행 중이며, 22일 오후 현재 270명이 음성 판정을 받았다. 9월 중 대우디오빌플러스를 방문한 구민께서는 빠른 시일 내 강남구보건소를 찾아 검사를 받아주길 바란다.

아울러 역삼동 소재 신도벤처타워 방문자 18명에 대한 검체검사 결과 모두 음성 판정 받았다.

자가격리자 현황

이날 현재 강남구가 관리하고 있는 자가격리자는 961명으로, 이 중 해외입국자가 691명, 국내접촉자는 270명.

강남구는 해외입국자들의 효율적인 관리를 위해 사전에 예비입국자 접수를 받고 있으니, 강남구 재난안전대책본부 상황실로 신고해주길 바란다.

검체검사자수

강남구보건소 선별진료소 누적 검체검사자는 5만5900명이다. 전날 510명의 검사자 중 해외입국자 51명, 국내 거주자는 459명이었다.

강남구는 명절을 맞아 지역경제 활성화를 위해 24일 오전 10시부터 130억원 규모의 모바일 상품권인 ‘강남사랑상품권’을 추가 발행할 계획이다.

사회적 거리두기 실천으로 고향 방문이 어려워졌지만 강남사랑상품권을 통해 마음을 전달하는 기회가 되길 바란다. 구매 시 10% 할인되며, 최대 30% 소득공제 혜택을 받을 수 있으니 여러분의 많은 성원 부탁드린다.

이 밖에도 강남구는 추석 전 코로나19로 어려움을 겪고 있는 자영업자들을 위한 임차료 지원과 ‘무인민원발급기’ 추가 설치 등 코로나19의 예방 및 효과적 대응이 이뤄질 수 있도록 추가경정예산 246억6100만원을 편성했다.

방역당국은 전국의 거리두기 2단계 조치가 끝나는 27일 이후 28일부터 2주간 추석 특별방역 기간으로 정하고, 명절을 맞아 인파가 몰릴 것으로 예상되는 전통시장, 백화점 등 유통매장에 대한 철저한 방역관리를 강조하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr