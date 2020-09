WHO "지난주 코로나19 신규확진자 200만명 육박"…주간기준 최고치

[아시아경제 권재희 기자] 세계보건기구(WHO)에 지난주 보고된 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 200만명에 육박한 것으로 나타났다. 이는 주간기준 최고치다.

22일(현지시간) WHO에 따르면 지난 14~20일 보고된 코로나19 신규 확진자는 199만8897명으로 전주대비 6% 증가했다.

이는 지난해 말 중국에서 처음으로 코로나19 확진자가 발생한 후 주간 기준 가장 많은 신규 확진자 수다.

이 기간 대부분의 대륙에서 확진자가 전 주 대비 늘었다. 특히 유럽(11%)과 미주(10%)의 증가세가 가팔랐다.

다만 아프리카는 전 주 대비 12% 감소한 것으로 나타났다.

신규 사망자는 3만6764명으로, 전 주 대비 10% 줄었다.

지역별로는 미주(-22%)와 아프리카(-16%)에서 신규 사망자 수가 감소한 반면 유럽에서는 27% 증가했다.

한편 20일 기준 WHO에 보고된 전 세계 코로나19 누적 확진자수는 3067만5675명, 누적 사망자는 95만 4417명으로 집계됐다.

