[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 '라디오스타'에 출연해 엽기 셀카를 찍던 과거를 후회한다고 밝혔다.

오는 23일 방송되는 MBC '라디오스타'는 주원, 아이비, 최정원, 박준면과 함께하는 '본 투 비 스타' 특집으로 진행됐다.

'라디오스타'를 찾은 아이비는 일이 없을 때 속세와 단절된 일상을 보내며 새로운 취미로 시골에서 벌레 잡기에 몰두한다고 밝혔다.

특히 아이비는 엽기 셀카를 사회관계망서비스에 공개했던 것을 두고 "많이 후회한다"며 "내면 결핍이 있었던 거 같아요"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편, 가수로 데뷔한 아이비는 'A HA' '유혹의 소나타' 등의 히트곡을 낸 뒤 현재 뮤지컬 배우로 활발히 활동하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr