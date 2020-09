NS홈쇼핑, 영어영농조합법인 대상 브랜드 육성 지원 사업 실시

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 영어영농조합법인 중소기업을 대상으로 브랜드 육성 지원 사업을 실시하며 대상 기업의 신청을 오는 29일까지 받는다고 22일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 지역 중소기업, 농수축산업의 발전 및 자생적 경쟁력 제고를 위해 ‘NS 영어영농조합법인 브랜드 육성 지원’사업을 실시하기로하고 대상 기업 모집에 나섰다. 대상 업체는 NS홈쇼핑 거래 업체 중 영어영농조합법인 중소기업이며, 서류심사를 통해 최종 3개 업체를 선발할 계획이다.

대상 사업자로 결정되면 내달부터 21년 2월까지 기업 브랜드·상품 브랜드 개발 비용 1천만원을 지원금으로 받게 된다. 지원금은 브랜드 매뉴얼 개발, 홈페이지, 홍보물 제작 등 ‘기업 브랜드 육성’과 상품의 네이밍과 로고 개발, 상표 출원 및 등록, 패키지 제작 등의 ‘상품 브랜드 육성’에 따른 개발 비용으로 사용 할 수 있다.

‘NS 영어영농조합법인 브랜드 육성 지원’사업 신청은 NS홈쇼핑 기업 홈페이지내 상생경영 페이지의 상생커뮤니티 게시판에서 신청서류를 다운로드 받아 작성 후 이메일(로 보내면 된다. 선발 결과는 다음달 7일 개별 연락한다.

